TikTok已在新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾推出独立的TikTok Shop应用。该应用可用于iOS和Android设备，提供个性化商品推荐、直播及短视频购物，以及应用内下单服务。

用户将能够追踪订单并联系客户支持服务。应用说明还提到免费配送优惠、首单特别权益以及安全支付。独家优惠旨在鼓励用户通过新应用购物，而非通过TikTok主应用。

独立购物应用

据TechCrunch报道，社交媒体顾问马特·纳瓦拉最先发现了这款应用。该独立应用或可帮助TikTok Shop吸引TikTok主平台以外的购物者，并与亚马逊和Temu的电商应用展开更直接的竞争。

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TikTok未回应TechCrunch关于此次推出的问询。目前尚不清楚该公司是否计划将独立应用扩展至包括美国在内的其他市场。该媒体指出，若在美国推出，TikTok Shop还将与沃尔玛和塔吉特竞争。

电子商务发展

推出独立TikTok Shop应用，是该公司迈出社交媒体和娱乐内容领域的又一步。此前，TikTok已在其生态系统中加入游戏、餐厅指南、体育专区、酒店预订和微短剧，并且正在探索支付领域的机会。

TechCrunch指出，这款新应用是TikTok与亚马逊竞争中的一次反向行动：亚马逊此前推出了短视频信息流Inspire，而TikTok如今则在自身生态系统内打造独立的购物空间。

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