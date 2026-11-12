蒂姆·韦斯特伍德否认两项新指控 — 《卫报》

在英国，前电台DJ蒂姆·韦斯特伍德在伦敦萨瑟克刑事法院对两项新增的性犯罪指控表示不认罪。他目前否认涉及9名女性、时间跨度从1983年至2016年的全部17项指控。

两起新事件

据《卫报》报道，69岁的韦斯特伍德对1991年在伦敦哈默史密斯和富勒姆区猥亵侵犯一名16岁或17岁女孩的指控表示不认罪。他还否认于2004年5月在伦敦南部旺兹沃思对一名18岁女性实施性侵犯的指控。

案件将于1月审理

去年10月，韦斯特伍德因涉及7名女性的事件被起诉。据该媒体报道，他被控在20世纪80年代于伦敦实施4起猥亵侵犯、在20世纪90年代于BBC实施3起此类事件，以及于1996年在一家酒店强奸一名女性。

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此外，他还被指控于21世纪初在伦敦一处地址实施两起猥亵侵犯和一起强奸，并于21世纪10年代在伦敦一处地址实施两起强奸。指控还涉及2010年在格洛斯特郡斯特劳德一家夜总会发生的性侵犯，以及2016年在伦敦一场音乐节发生的性侵犯。

针对全部17项指控的审判定于1月进行。韦斯特伍德获准有条件保释。他在工作近20年后于2013年离开Radio 1和Radio 1Xtra，并于2022年4月停止在Capital Xtra主持节目。

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