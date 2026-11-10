巴拉圭临时总统佩德罗·阿利亚纳要求所有部长提交辞呈，背景是严重的银行危机导致数百万人无法使用自己的账户。《中东报》于11月9日报道。

政府变动

阿利亚纳指示新任办公厅主任罗兰多·德·巴罗斯，请部长、秘书以及担任信任职位的最高级别政府官员提交辞职申请。

总统表示，此举旨在加强政府内部协调并实现更有效的管理。他还表示，所有国家机构将继续照常运作。

Ueno Bank危机

此前担任副总统的阿利亚纳于周五就职，此前参议员因圣地亚哥·佩尼亚与Ueno Bank有关联而就该行倒闭一事弹劾了他。

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11月3日，巴拉圭中央银行接管了Ueno，随后近300万人失去了使用自己资金的权限。这引发了大规模抗议。通过担保基金恢复付款的工作于周四开始，截至周六，近120万人已获得约1.6亿美元。

对佩尼亚的调查

佩尼亚于2023年成为总统，在去年出售之前曾持有该银行控股公司的股份。该媒体称，他被指控利用总统影响力，将数百万国家存款引导至Ueno，并且尽管曾收到有关可疑贷款和偿付能力问题的警告，仍隐瞒或淡化该银行的财务问题。

在被弹劾后，这名前总统被软禁。周末，执法人员在调查该银行倒闭案期间搜查了他的住所。

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