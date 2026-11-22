得克萨斯农工大学的研究人员得出结论称，胸腺嘧啶——DNA的含氮碱基之一——可能会将紫外线辐射造成的损伤引导至一种更容易恢复到原始状态的形式。这或可解释早期遗传系统如何在臭氧层出现前的强烈太阳辐射下存活，ScienceDaily报道。

为何研究胸腺嘧啶

从RNA向DNA的转变是遗传系统进化的关键阶段之一。与含有尿嘧啶的RNA不同，DNA使用胸腺嘧啶。这种替代长期以来一直引发研究人员的疑问，因为胸腺嘧啶易受某些类型的紫外线损伤。在早期地球的条件下，这似乎可能是一种进化劣势。

这项工作由电气与计算机工程系教授彼得·伦策皮斯与研究人员凯万·霍什·阿巴迪和内加尔·卡普拉扎尔共同领导。他们的研究发表在《美国国家科学院院刊》上。

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更具可逆性的紫外线损伤

研究团队让胸腺嘧啶和尿嘧啶接受受控的紫外线辐射，以再现原始地球的条件。研究人员采用生物光子学方法分析了分子的反应，包括吸收光谱、荧光光谱和拉曼光谱。

作者认为，胸腺嘧啶的优势可能不在于防止损伤本身，而在于限制其后果。研究人员推测，胸腺嘧啶吸收有害的紫外线能量，并将损伤限制在含氮碱基内，防止其影响分子中更脆弱的部分。

科学家还建立了一套这些分子对光反应的参考测量数据。未来，这类光谱特征或可帮助更快地检测病原体，并评估水和其他材料紫外线消毒的有效性。

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