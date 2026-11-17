每周使用替尔扎肽并结合生活方式改变，在72周内使肥胖青少年的体重指数平均降低18.5%。在安慰剂组，BMI在此期间略有上升——上升0.5%。News-Medical报道了这项发表于《JAMA》的随机、双盲III期研究结果。

研究如何开展

该试验纳入160名12至17岁的青少年，他们患有肥胖或超重，并且至少有一种相关并发症。研究于2023年10月至2026年6月在六个国家的31个中心进行。参与者按2:1的比例被分配至替尔扎肽组或安慰剂组。该药物每周皮下注射一次，剂量逐步增加至最大耐受剂量——5、10或15毫克。

所有参与者还获得了有关饮食和身体活动的个性化建议。替尔扎肽组有109名青少年，安慰剂组有51名。研究开始时，参与者的平均年龄为14.6岁，平均BMI为38.6千克/平方米。

体重和代谢指标的变化

接受替尔扎肽的参与者中，近80%实现了BMI至少降低5%，近一半实现了至少降低20%。安慰剂组中，8%的参与者实现了BMI至少降低20%。两组在体重减轻方面的差异为20.1千克，在腰围方面的差异为16.4厘米。

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研究人员还记录到血压、血脂和血糖水平、糖化血红蛋白以及空腹胰岛素的改善。72周后，服用替尔扎肽的参与者中超过一半的BMI降至其年龄和性别对应的第95百分位以下——这是用于界定肥胖的阈值。安慰剂组这一比例为7.1%。

副作用和局限性

最常见的不良事件是消化系统紊乱：恶心、呕吐和腹泻，尤其是在增加剂量期间。替尔扎肽组81.5%的参与者报告了此类症状。因不良事件而停止治疗的该组参与者占9.3%，而安慰剂组没有此类病例。

作者指出，需要进一步随访，以评估疗效的持久性、长期安全性以及对生长和青春期发育的可能影响。该研究由替尔扎肽生产商礼来公司资助，该公司参与了试验设计、数据分析和解读。

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