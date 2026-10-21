数千名居住在海外的以色列人计划前往以色列，在10月27日的选举中投票。其中许多人打算支持由前军方领导人加迪·艾森科特领导的反对派阵营。

据《日本时报》报道，在两大政治阵营支持率接近的情况下，从海外返回的选民参与投票可能会影响结果。根据公共广播机构Kan于10月18日公布的一项民调，艾森科特的阵营可能获得52个席位，而总理本雅明·内塔尼亚胡的阵营可能获得51个席位。组建政府至少需要在以色列议会获得61个席位。

仅可在以色列投票

以色列不允许大多数公民在境外投票。约4,000名身在国外的公务员可享受例外。该群体的投票率达到87%，而2022年选举中为70%；投票在100个外交机构进行。

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据该媒体报道，70万至100万名以色列人居住在境外，但只有其中一部分人能够返回参加选举。一些竞选参与者将自己决定前来的原因与2023年10月哈马斯对以色列的袭击，以及内塔尼亚胡政府试图改变司法制度联系在一起。

行程组织

美国无党派联盟AID启动了Fly&Vote项目。该项目帮助海外以色列人办理文件，并在因战争导致航空运输中断的背景下，保证他们获得前往特拉维夫航班的座位。

利库德集团向中央选举委员会提出申诉，称该倡议可能构成对选民的非法经济激励。争议解决后，利库德集团撤回了申诉，组织者同意不增加团体航班，并遵守航空公司的票价。公民团体Back2vote表示，已有超过7,800人登记，以说服朋友和亲属前往以色列投票。

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