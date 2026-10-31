据《黎明报》报道，在巴基斯坦锡亚尔科特市，为TikToker穆罕默德·安萨尔·贾特举办的mehndi仪式和抽奖活动期间发生踩踏事故，30岁的穆罕默德·阿基尔死亡，另有超过14人受伤。

入口处发生踩踏

为安萨尔·贾特举办的活动原定在达斯卡路上的Faraz Cricket Ground举行，他在TikTok上以Mr Patlu为名。现场原计划在参与者中抽取一辆汽车和多辆摩托车。仪式开始前，数百名来自巴基斯坦旁遮普省不同城市的TikToker粉丝聚集在场地附近。

当组织者向访客打开大门时，踩踏随即发生。人们在推挤中摔倒在地，一些伤者在救援人员到达前由活动参与者自行送往附近的私人诊所和医院。

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救援人员和警方的工作

警方与Rescue 1122服务部门开展了联合救援行动，并将伤者送往阿拉马·伊克巴尔教学医院。大多数人在接受急救后出院，其余人员仍在接受医疗观察。穆罕默德·阿基尔因伤势严重在送医途中死亡。

据救援服务部门代表介绍，其他伤者包括来自纳罗瓦尔、古杰兰瓦拉、谢胡布尔、哈内瓦尔、奥卡拉、锡亚尔科特、古吉拉特和巴哈瓦尔布尔地区的男性，年龄在22岁至51岁之间。与此同时，两名锡亚尔科特居民表示，伤者人数可能超过40人。

锡亚尔科特紧急服务官员纳维德·伊克巴尔表示，救援人员没有提前获知这场大型集会。救援行动调动了四辆救护车和一辆摩托车救护车。地区警察负责人多斯特·穆罕默德批评组织者过早打开大门，并表示将核查事件情况，之后可能采取法律行动。

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