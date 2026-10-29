在澳大利亚，警方怀疑布伦丹·纽金特在旺加拉塔故意驾车撞击联邦议员海伦·海恩斯。对纽金特进行的初步监狱评估未发现极端主义迹象，也未发现其与政治团体或意识形态存在联系。正如澳大利亚ABC新闻报道，评估在纽金特被拘留数日后进行，其精神状态仍在接受评估。

一名知悉评估内容的消息人士表示，纽金特有被害妄想，并且可能处于精神病状态。评估还提及严重精神障碍，精神分裂症是正在考虑的可能诊断之一。ABC的消息人士称，该男子在社交媒体上发布的内容提到以色列、加沙、气候变化、克里姆林宫和杰弗里·爱泼斯坦，并带有阴谋论色彩，这些内容更可能表明其存在偏执以及精神状态恶化。

案件情况

海恩斯在旺加拉塔其议员办公室附近从汽车后备箱取物时，被纽金特驾驶的一辆LandCruiser撞击。澳大利亚内政部长托尼·伯克在事件发生后援引目击者证词称，司机掉头后，按照调查人员的说法，两次驾车撞向该议员。

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海恩斯遭受危及生命的伤害，被送往墨尔本的The Alfred医院，外科医生为她截去了双腿。据ABC报道，她情况稳定，已从药物诱导昏迷中苏醒。

纽金特被控危险驾驶致人重伤、故意造成重伤，以及伤害一名联邦官员。调查人员称，他的行为是蓄意的。该调查最初由维多利亚州警方和澳大利亚联邦警察共同负责，目前由维多利亚州警方主导，后者也将负责对此案提起公诉。

此前求助经历

在此前于精神病住院机构接受治疗期间，专家曾考虑精神分裂症、与使用大麻有关的复发性精神病性障碍以及被害妄想障碍，但纽金特未被作出正式诊断。旺加拉塔法院还听取称，他患有特发性横贯性脊髓炎，这是一种脊髓神经系统疾病，可导致疼痛、瘫痪、麻木和刺痛。纽金特在羁押期间正处于酒精和大麻戒断状态。

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