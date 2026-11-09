以色列监狱管理局正在对囚犯改造项目、设施安全以及惩教系统工作人员的工作进行改革。德克尔监狱设有SHADEH行为模式改变部门；据《耶路撒冷邮报》报道，对其中一名囚犯而言，满足该部门要求是可能获得假释的条件之一。

行为改变项目

项目参与者必须遵守规定并保持良好行为，参加小组讨论和教育课程，工作并协助维持生活区域的秩序。德克尔还设有教育中心和面向患有注意力缺陷障碍囚犯的中心。

德克尔监狱关押着700名刑期不超过七年的人。约40%的囚犯学习，主要参加宗教课程，或在设施内的生产车间工作。那里生产肥皂、餐巾纸、军服和反光背心；战争期间，囚犯还修理了睡袋。

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安全措施和基础设施

以色列监狱管理局南部区指挥官尤瓦尔·埃利希表示，工作人员获得了更先进的防护和行动装备，包括Taser电击枪。该部门还引入技术系统，以持续监控监狱监区内发生的事件，并防范从狱中指挥犯罪或恐怖活动。

被归类为安全类囚犯的人员受到更严格的管理：他们每天在牢房内待23小时，并有一小时散步时间。其家庭探视、共用餐厅、建立内部代表机构及指定发言人的权利均被取消。其他类别的囚犯可以接待访客、在监狱商店购物、学习或获得职业技能。

包括埃谢尔和德克尔监狱以及奥兹拘留设施在内的综合体，计划由一堵长约四公里、高三米的钢筋混凝土墙围起。墙上将安装电子识别系统和传感器。该综合体还计划建设新的内韦-蒂尔扎女子监狱，同时，有组织犯罪团伙头目正被转移至不同设施，以防止他们在监狱监区内施加影响。

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