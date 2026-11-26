美国烟草集团奥驰亚正考虑提出全现金要约，收购英国帝国烟草。该公司还在就帝国烟草的部分业务与第三方进行谈判，但尚未达成交易，Channel NewsAsia报道。

帝国烟草股价上涨

在伦敦上市的帝国烟草股价一度上涨17.6%，至3562便士。该公司的市值为267.7亿英镑，合350.7亿美元。

此前，彭博社援引知情人士报道称，日本烟草也在评估收购帝国烟草的可能性。据该通讯社消息，这家日本集团正在咨询顾问，并曾考虑与合作伙伴联手收购这家英国公司，随后在世界不同地区分割其资产。

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裁员计划

上周，Winston香烟生产商帝国烟草宣布计划裁减至多4600个岗位，约占员工总数的五分之一。这发生在香烟销量下降和竞争加剧的背景下。

帝国烟草的产品组合还包括Davidoff、Gauloises、West、Kool以及Rizla卷烟纸。日本烟草拥有Camel和Benson & Hedges品牌，而奥驰亚集团旗下包括Philip Morris USA，即美国Marlboro生产商。帝国烟草拒绝就该报道置评，日本烟草未立即回应置评请求。

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