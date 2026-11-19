日本烟草公司Japan Tobacco将在俄罗斯这一侵略国总统的法令将其七家当地子公司移交临时管理后，减记1.4万亿日元，即89亿美元。由于失去对俄罗斯业务的控制，该公司预计全年营业亏损3680亿日元，而此前预测为营业利润1万亿日元，《日本时报》报道。

亏损与股息

Japan Tobacco还将营收预测下调630亿日元，至3.8万亿日元。该公司预计全年净亏损，并将年度股息预测减半，从每股136日元降至68日元。

公司董事长、副董事长和三名代表董事将在两个月内获得减少50%的薪酬。代表董事还将放弃2026财年的管理奖金。

失去对业务的控制

俄罗斯本月发布的总统法令将Japan Tobacco在俄罗斯的全部七家子公司置于临时管理之下。形式上，这并不意味着所有权转移给国家或管理人：该公司表示，其仍间接持有这些企业100%的股份。

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与此同时，这些限制使Japan Tobacco无法行使股东权利和作出运营决策，因此该公司根据国际财务报告准则将这些资产从合并报表中剔除。

俄罗斯曾是Japan Tobacco的关键海外市场之一，约占该集团销售额的10%和经调整营业利润的四分之一。该公司自1999年起在那里运营，拥有约4000名员工，在圣彼得堡和顿河畔罗斯托夫设有生产设施，并占有约41%的传统卷烟市场。

日本的回应

在俄罗斯于2022年入侵乌克兰后，Japan Tobacco暂停了在俄罗斯的新投资和营销活动，但在遵守制裁的同时继续运营现有业务。日本政府就该公司资产被移交临时管理提出抗议，并表示正与Japan Tobacco共同研究应对措施。

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