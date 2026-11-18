在英国，科学家向议会委员会表示，一些大肠杆菌E. coli菌株产生的毒素大肠杆菌素被视为50岁以下人群肠癌病例增加的可能因素之一。正如《卫报》报道，过去二十年间，许多国家的早发性肠癌病例数量翻了一番。

毒素的作用正在研究中

牛津大学高级分子流行病学家卡尔·史密斯-伯恩向英国下议院科学与技术委员会表示，已知的结直肠癌风险因素——肥胖、吸烟和饮酒——可能只能解释约一半的确诊病例。在他看来，年轻人群发病率的上升不太可能完全由已知因素解释。

去年，研究人员将大肠杆菌素确定为早发性结直肠癌的一个可能因素。与这种毒素作用相关的特征性突变，在40岁以下人群的肿瘤中出现的频率是70岁以上患者肿瘤中的三倍。与此同时，科学家强调，仍需要进一步研究，以确定大肠杆菌素是否确实会导致肠癌。

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突变可能在儿童时期出现

桑格研究所教授迈克·斯特拉特顿此前表示，大肠杆菌素会导致部分儿童发生突变，其迹象最早可在婴儿期被发现。根据他的数据，到10岁时，发生此类突变的儿童可能拥有与50岁人群相近的累积突变水平。

贝尔法斯特女王大学癌症流行病学家海伦·科尔曼称，大肠杆菌素是长期以来首个新的线索，但指出其作用仍在研究中。她表示，幼儿时期乃至产前时期的暴露可能具有重要意义，这使研究更加复杂。

伦敦帝国理工学院流行病学家埃利奥·里博利也呼吁关注已经确定的风险因素。他表示，英国和美国的吸烟和饮酒水平正在下降，而肥胖的普遍程度在上升，身体活动则在减少。

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