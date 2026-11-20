七届超级碗冠军汤姆·布雷迪正在洽谈收购切尔西足球俱乐部少量股份。《卫报》报道。

退出伯明翰城

本月，布雷迪在参与伯明翰城事务三年后，出售了自己持有的该俱乐部少数股权。《卫报》的消息人士称，此举旨在为他投资切尔西扫清道路。

布雷迪于2023年8月购入伯明翰城的股份，距离他第二次也是最后一次从美式橄榄球退役不到一年。这发生在与汤姆·瓦格纳有关联的Knighthead Capital收购该俱乐部之后。布雷迪还被任命为俱乐部顾问委员会主席。

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与切尔西的联系

据该报报道，布雷迪与贝赫达德·埃格巴利关系良好。与埃格巴利有关联的Clearlake Capital基金在托德·伯利和马克·沃尔特于9月出售各自股份后，持有切尔西86.5%的股份。

去年，布雷迪作为切尔西的嘉宾参加了在新泽西举行的世俱杯。球队在决赛中以3:0击败巴黎圣日耳曼后，他与球员一同庆祝。

其他投资

布雷迪还持有NFL球队拉斯维加斯突袭者的少数股权，该股权由他与瓦格纳共同购得。在2025年Amazon Prime纪录片Built in Birmingham: Brady & The Blues中，他对时任伯明翰城主教练韦恩·鲁尼的职业态度提出了质疑。切尔西拒绝置评。

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