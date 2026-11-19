水晶宫新任主教练托马斯·弗兰克表示，在重返工作岗位后，他希望证明自己的能力。这位丹麦教练接替了皮埃尔·萨热，当时球队在10场比赛后排名积分榜末位，并且已经丢了24球——这是英超最多的。《卫报》报道。

水晶宫的下一场比赛将在周六客场对阵考文垂。弗兰克承认，在今年2月被热刺解雇后重返工作岗位，他对自己感觉如此良好感到惊讶。

热刺之后的经历

53岁的弗兰克在被任命为水晶宫主教练前，曾执教布伦特福德七年。他在热刺工作了八个月，球队在他执教期间的胜率为34.2%——这是俱乐部所有正式主教练中最低的。该教练认为，他从那段时期得出了结论。

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离开热刺后，弗兰克曾前往日本、澳大利亚和丹麦旅行，也在美国举行的世界杯期间担任足球评论专家。他表示，上周他在丹麦探望朋友和家人时收到了水晶宫的邀请。

教练团队的变化

贾斯汀·科克伦已加入弗兰克的教练团队，他是托马斯·图赫尔在英格兰队的助理教练之一。周一，他带领水晶宫进行了首次训练——距离英格兰队在欧国联马德里比赛中战胜西班牙队还不到24小时。

弗兰克还期待墨西哥专家贝尔纳多·奎瓦加入。他表示，与切尔西就其转会达成的协议“非常接近”。两人此前曾在布伦特福德共事。弗兰克还希望从热刺引进安德烈亚斯·乔治松，后者被认为在定位球方面工作出色——而这正是水晶宫存在问题的一个环节。

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