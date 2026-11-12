在中国厦门，香港演员托尼·梁家辉首次获得金鸡奖最佳男主角奖。他凭借动作惊悚片《The Shadow's Edge》获奖，片中他饰演被执法人员追捕的犯罪头目傅隆生。成龙也参演了该片，据Channel NewsAsia报道。

演员的首座奖项

68岁的梁家辉从影已超过四十年。据《中国日报》报道，颁奖典礼后，这名演员手持奖杯并开玩笑说，不会让任何人把它拿走。该报还指出，他成为继托尼·梁朝伟之后，第二位在三大华语电影奖项——台湾金马奖、香港电影金像奖和中国金鸡奖——获得最佳男主角荣誉的演员。

Dear You获得两项奖项

由导演蓝鸿春使用潮汕话拍摄的电影《Dear You》获得评委会特别奖和最佳编剧奖。剧本由蓝鸿春、郑璇璇、杨冷和朱丽芸创作。

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该片讲述一名年轻男子带着祖母的旧信件前往泰国，以查明家族过去真相的故事。这部时长118分钟的电影由李思彤、王妍彤、吴少卿、郑润琪和王晓慧出演。据中国新闻社报道，评委会赞赏其克制的叙事方式，以及对与家人分离的东南亚华人移民情感经历的描绘。

其他获奖者

最佳故事片最高奖项由历史剧情片《Dead To Rights》获得，该片故事发生在1937年南京大屠杀期间。中国女演员高叶凭借饰演林玉秀获得最佳女主角奖。郑大圣凭借《Hideaway: The Dossiers》获得最佳导演奖，万力则凭借《Sound Of Silence》获得导演处女作奖。

第39届金鸡奖颁奖典礼在中国金鸡百花电影节期间举行，该电影节于11月6日至10日在厦门举办。该奖项于1981年设立，旨在表彰中国电影的成就。

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