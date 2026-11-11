在德国，音频玩偶制造商Tonies因产品“Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder”在使用过程中可能出现小部件脱落而将其召回。该公司警告称，这些部件可能给儿童带来窒息风险，《明镜周刊》报道称。

建议不要使用该玩偶

这款音频玩偶的所有者被敦促将其放置在儿童无法接触的地方，立即停止使用并退回产品。这也适用于目前尚未发现损坏的玩偶。Tonies指出，并非所有产品都会出现该缺陷，而且该缺陷并不总是容易发现。

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在收到首批报告后，公司对该产品进行了检查，并停止了其生产和供应。此次召回仅适用于货号为11003054的玩偶。制造商表示，其他Tonies玩偶没有出现类似问题的迹象。

退款或换货

消费者可联系销售商或直接联系Tonies GmbH，以办理换货或退款。公司计划在其网站上开设产品退货门户。消费者可以取回已支付的款项，或从当前产品系列中选择另一款可供购买的玩偶，并获得一张金额等同于购买价格、可在Tonies网店使用的代金券。制造商将承担退货邮寄费用。

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