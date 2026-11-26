德里工商会（CTI）呼吁印度政府对美国商品征收25%的对等关税，以回应美国拟对印度产品征收的关税。Channel NewsAsia报道称，CTI警告，美国措施可能危及50万个就业岗位，并影响价值超过480亿美元的印度出口。

面临风险的行业

总部位于德里的CTI主席布里杰什·戈亚尔表示，纺织和皮革行业、宝石和珠宝制造商、汽车零部件以及海产品行业可能受到严重影响。他表示，该商会已呼吁总理纳伦德拉·莫迪对从美国进口的商品实施类似关税。

戈亚尔列举了印度可能采取回应措施所涉及的美国商品，包括矿物、宝石和珠宝、机械、航空设备、电子产品、塑料、化学品、铁和钢。他还呼吁印度减少对美国的依赖，并寻找替代供应商。

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美国提议

美国贸易代表办公室提议对印度商品征收最高25%的关税，理由是印度生产的产品多于其市场所需。若与新德里达成贸易协议，税率可能降至17%。

印度商务部表示，正在研究美国的提议。该部门强调，该国任何行业都不存在结构性过剩产能，贸易问题应在双边谈判中解决。

美国拟议关税尚未生效。华盛顿将接受公众意见至2027年1月5日，听证会预计于1月25日开始。智能手机、药品、半导体、金属、车辆和航空零部件不属于拟议关税范围，但现行关税可能适用于这些产品。

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