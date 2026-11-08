泰国商会提议紧急清理泰国国际航空公司在素万那普机场TG Cargo仓库积压的货物。延误已经影响到货物发运，《曼谷邮报》报道。

对进口商和生产的影响

泰国商会副主席兼其物流与供应链委员会负责人Phumin Harinsut表示，延误正在增加进口商、货运代理、报关行以及依赖进口原材料和零部件的制造商的成本。据他称，这还扰乱了生产计划和交付期限。

航空货运集装器ULD卸载延误，以及储存地点信息不准确或缺失，使问题进一步恶化。因此，货物难以查找和提取。11月4日，新加坡航空货运公司暂时限制在素万那普机场接收某些类型的货物，因为进港货物处理延误影响了用于出港货运的ULD周转。同时，处理区域的设备和工作空间有限。

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拟议措施

商会提议按航空公司对货物进行分类，加快ULD卸载，明确储存地点并增加工作人员数量。为此，建议在仓库监督下聘用私营货运代理。商会还呼吁使用有关货物位置的最新数据更新AOT Cargo Clearhouse系统，并要求泰国交通部确定责任人和落实措施的期限。

泰国国际航空公司承认存在延误，并将其归因于进港货运量持续增长以及等待卸载的ULD积压。该航空公司向客户和商业伙伴致歉，表示已增派人员和装载设备，并正在泰国机场公司寻找临时仓储空间。此外，泰国国际航空公司计划引入内部仓库管理系统，以追踪货物从抵达到交付的全过程，监控积压情况，并调配人员和设备。

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