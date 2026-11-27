在越南河内举行会议的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国贸易部长，已启动有关阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚和菲律宾加入该协定的谈判。据Politico Europe报道，该贸易联盟的12个国家同意成立三个工作组，分别与每个候选国进行谈判。

加入条件

寻求加入CPTPP的国家必须同意大幅放宽关税并开放数字贸易。该集团以协商一致方式作出决定，因此接纳新成员需要获得联盟所有成员的同意。

部长会议在越南首都举行，是CPTPP委员会第11次会议的一部分。该组织的主席国每年由另一个成员国接任。

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联盟扩张

英国于2024年加入CPTPP，成为该组织中第一个没有太平洋海岸线的国家。2018年创建该联盟的创始国包括日本、澳大利亚、新西兰、加拿大、墨西哥和新加坡。

一名不愿透露姓名的外交官向Politico Europe表示，自年初以来持续进行的乌拉圭加入谈判已进入后期阶段，可能在明年初完成。中国、台湾、厄瓜多尔、乌克兰、柬埔寨和阿根廷也已提交加入申请。

Hinrich Foundation智库贸易政策负责人德博拉·埃尔姆斯指出，与这三个新候选国的谈判十分复杂，将需要付出巨大努力。她表示，个别申请国可能需要加强能力建设，成员国则需解决自身的关切。

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