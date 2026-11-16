在加拿大，多伦多Tempo赢得了WNBA选秀乐透，并获得了2027年选秀的状元签。这家俱乐部在上个赛季作为新球队加入联盟，赢得乐透的概率为33%。《卫报》对此进行了报道。

休斯敦彗星将以第二顺位选人

在抽签前，多伦多Tempo和休斯敦彗星获得状元签的概率最高，均为33%。彗星队此前名为康涅狄格太阳，获得了第二顺位。

华盛顿神秘人保留了第三顺位。该队凭借一笔交易获得了芝加哥天空队的首轮选秀权。西雅图将以第四顺位选人，波特兰火焰队将以第五顺位选人，而洛杉矶火花获得了第六和第七顺位，其中第七顺位是在与菲尼克斯的交易中获得的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

选秀参选球员名单尚未确定

此后，纽约、达拉斯、印第安纳和芝加哥将在首轮选人。天空队还拥有第12顺位，而达拉斯、金州和明尼苏达将结束首轮选秀。

在NCAA允许球员获得第五个赛季的参赛资格后，选秀参选球员名单可能发生变化。选秀报名必须在4月2日前提交，而Final Four参赛球员将获得额外时间。南加州大学球星朱朱·沃特金斯有可能成为选秀状元。

关注我们在