法国能源公司TotalEnergies已将超深水钻井船Noble Black Rhino部署至尼日利亚近海的阿克波油气田。AFE-1X井的钻探计划于11月13日开始，Premium Times Nigeria报道。

该公司称，该船于11月2日从科特迪瓦航行738海里后进入尼日利亚水域，并于11月3日早上6时抵达该油田。TotalEnergies表示，正在为该船开展作业做准备。

海上油田作业

阿克波位于尼日利亚海岸约150公里处，属于Petroleum Mining Lease 2许可证，该许可证此前名为Oil Mining Lease 130。该油田于2009年3月开始生产。运营商为TotalEnergies Upstream Nigeria Limited，持有该许可证24%的权益。

其他合作伙伴包括持股45%的中国海洋石油有限公司（CNOOC）、持股15%的South Atlantic Petroleum Limited以及持股16%的Prime 130。产量分成协议的特许经营方为Nigerian National Petroleum Company Limited。根据NNPC的数据，阿克波主油田2023年的产量为每日12.4万桶油当量。

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2024年2月，TotalEnergies宣布Akpo West开始生产，该项目通过海底基础设施与阿克波的浮式生产、储存和卸油装置相连。预计该项目将每日增加1.4万桶凝析油，到2028年天然气产量将达到每日最多400万立方米。

Noble合同及社区相关问题

Noble Corporation在其2026年第三季度报告中称，已与TotalEnergies在尼日利亚签订钻探四口井的合同。该合同预计于2026年第四季度开始，持续约150天。协议还包括六口额外的可选井，但Noble未说明全部作业将在哪些油田进行。

Premium Times Nigeria还指出，在公开登记册中未能找到针对阿克波和埃吉纳深水作业的独立东道社区发展基金或受益社区名单。在2022年的一份演示材料中，监管机构NUPRC将河流州和巴耶尔萨州确定为与阿克波和埃吉纳深水作业相关的沿海州。

尼日利亚《石油工业法》规定设立东道社区发展基金，并按上一财政年度实际年度运营支出的3%缴纳款项。该媒体报道称，截至发稿时，TotalEnergies尚未回应其关于哪一基金覆盖与阿克波和埃吉纳相关社区的询问。

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