在美国，紧凑型皮卡Scion Kei-01的预计价格可能约为2.2万美元。丰田美国工程副总裁唐·费德里科在接受The Drive采访时表示，该车型售价将低于3万美元，并称2.2万美元这一金额“合理”。公司尚未公布正式价格，Motor1报道称。

面向农场和校园的皮卡

Scion Kei-01正按照美国低速车辆法规进行开发，因此其最高时速将被限制在25英里。丰田主要将这款皮卡用于公共道路以外的场景，包括农场、牧场和大学校园。

该车型并非旨在与包括福特Maverick在内的完整道路皮卡竞争。据Motor1称，被称为美国市场上最便宜的完全获准上路皮卡的Maverick，起售价略低于3万美元。

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Scion Kei-01将配备660立方厘米发动机、无级变速器和全轮驱动。该车仅提供右舵布局，并配有发动机启动按钮、电动车窗和信息娱乐屏幕。

2027年生产

该皮卡的货台将配备可翻折侧板，以简化装卸。其载重能力将为660磅。

丰田计划于2027年下半年在印第安纳州的一家工厂开始生产Scion Kei-01。起初，这些车辆将销售给拥有车队的客户。如果需求充足，公司将考虑有限的零售销售。

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