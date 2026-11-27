丰田上调了2027款Tacoma皮卡的价格，并缩短了ToyotaCare计划下免费定期保养的期限。基础版SR起售价为32,725美元，不含配送费。加上1,745美元的配送费后，其价格为34,470美元。

ToyotaCare的新条款

据Motor1报道，2027款Tacoma的ToyotaCare将覆盖一年或1万英里以内的定期保养，以先到者为准。对于2026款Tacoma，该计划的有效期为两年或2.5万英里。

与此同时，为期两年且不限里程的道路救援计划仍然保留。该媒体称，丰田以客户反馈解释了ToyotaCare条款的调整。

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所有Tacoma配置的价格至少上涨了180美元。TRD Off-Road和TRD Sport版本上涨了520美元，而顶配混动Tacoma TRD Pro含配送费的价格为66,675美元。

SR5配置与动力系统

丰田为SR5配置增加了带电动调节和加热功能的前排座椅，以及采用深银色饰面的车轮，作为标准配置。此前，要获得这类座椅，必须选择更昂贵的选装包或配置版本。

Tacoma的汽油发动机仍可输出278马力和317磅英尺扭矩。i-Force Max混合动力系统的功率为326马力，扭矩为465磅英尺。TRD Pro还提供了专属的Honeycomb车身颜色。

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