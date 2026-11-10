丰田正在美国复兴Scion品牌，首先推出紧凑型全轮驱动KEI-01轻型卡车。据Motor1报道，这款Scion by Toyota品牌车型将在美国生产，计划于2027年下半年上市。

首先面向车队

KEI-01最初计划仅销售给为车队采购车辆的客户。如果需求充足，丰田可能会考虑有限的零售销售。该公司尚未公布官方售价，但Motor1认为，该车型的价格可能略低于2万美元。

KEI-01必须符合美国对低速车辆的要求，因此其最高时速将为25英里。该车将采用右舵布局，车长略超过11英尺，车宽不足5英尺。

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KEI-01规格

这款轻型卡车将配备660立方厘米三缸发动机、CVT无级变速器和全轮驱动系统。货厢将配备可翻折侧板，载重量将达到600磅。

车内将配备暖气、空调、按钮启动、电动车窗以及中央多媒体系统屏幕。Scion by Toyota还在开发一款搭载300马力混合动力系统的SxS并排座概念车和一款BKE踏板车概念车。不过，尚未宣布有关其量产的决定。

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