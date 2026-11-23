丰田正在准备对卡罗拉进行重大更新，作为更新的一部分，该车型将首次推出纯电动版本。下一代，即第13代车型，将基于一个支持汽油、混合动力、插电式混合动力和纯电动动力系统的新平台，Electrek报道。

新平台与设计

丰田首席执行官佐藤恒治在Japan Mobility Show上展示Corolla Concept时表示，公司力求打造不受动力系统类型限制的有吸引力的汽车。制造商尚未披露纯电动卡罗拉的电池和动力系统参数，但预计量产车型将继承概念车的设计特征。

自2011年以来一直领导卡罗拉项目的负责人小林典彦表示，在开发概念车时，团队希望赋予卡罗拉这一名称新的内涵，同时保留该车型的身份特征。他表示，新一代车型的外观将与前代产品有显著差异。

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版本及预计规格

与现款卡罗拉一样，新车型预计将推出多种车身版本：轿车、掀背车、跨界车和运动版GR。据该媒体报道，这款电动车预计将提供单电机和双电机版本，纯电续航里程可能至少为250英里，约合400公里。

据Car and Driver消息，混合动力版可能会搭载一台新的1.5升四缸发动机和电动机，综合功率约为134马力。其效率预计比现款卡罗拉高10%至20%。新一代车型预计将于2027年亮相，作为2028年款车型推出。

卡罗拉于1966年首次亮相，此后已有超过5700万名驾驶者选择了它。丰田在150多个国家销售这款车型。

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