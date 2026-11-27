中国合资企业广汽丰田在广州车展上宣布，将于2027年初开始销售Highlander 9X——丰田首款增程式电动车。据Electrek报道，该车型将在中国生产，且不会在美国市场销售。

CATL电池和华为系统

Highlander 9X将配备丰田与中国企业宁德时代合作开发的电池。该车还将搭载华为提供的驾驶辅助系统和“智能”座舱。

增程式电动车，或称EREV，配备一台小型汽油发动机，其作为发电机使用，并在电池电量下降时为其充电。对丰田而言，这将是继纯电动车型、插电式混合动力车、混合动力车和燃料电池汽车之后的第五种电动化车型。

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生产计划

据《日本经济新闻》报道，丰田计划于2027年在中国生产20万辆EREV，并于2028年生产约40万辆此类汽车。Highlander 9X电池和动力总成的详细参数预计将在接近该车型上市时公布。

当地媒体推测，在油箱加满且电池完全充电的情况下，该车型按中国CTLC工况计算的综合续航里程将超过1000公里。与此同时，丰田计划于2027年在美国推出纯电动Highlander。

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