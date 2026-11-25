丰田将于12月23日在日本开始销售凯美瑞轿车。第十一代车型将从美国供应，其在该公司位于肯塔基州的工厂生产。自2023年12月以来，凯美瑞一直未在日本市场销售，Motor1报道。

适应日本市场

尽管在美国生产，这款轿车仍针对日本的要求进行了调整。该车配备右舵驾驶、位于右侧的转向灯拨杆，以及本地化的多媒体和导航系统。

该公司本可以利用自2025年7月起生效的双边框架协议，该协议允许将获得美国认证的乘用车进口到日本而无需额外测试。不过，丰田为凯美瑞办理了日本官方车辆类型认证。

这款轿车长4920毫米、宽1840毫米、高1450毫米。从尺寸来看，凯美瑞与日本版皇冠Crossover几乎相当，但较低的车顶使该车能够符合日本机械式停车场的限制。

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混合动力和两种配置

在日本市场，凯美瑞将提供基于四缸发动机的2.5升混合动力系统和前轮驱动。丰田没有公布面向日本市场的更高性能版本。全轮驱动目前也不在计划之内。

消费者将可选择两种配置：G版售价430万日元，Z版起售价520万日元。该公司预计每月销售850辆汽车，即每年略多于1万辆。

凯美瑞不会是唯一在日本销售的美国制造丰田车型。该公司此前已开始向本国市场供应在印第安纳州组装的汉兰达，以及来自得克萨斯州工厂的坦途皮卡。

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