丰田推出了BKE Concept，这是一款紧凑型可折叠电动两轮交通工具，适用于短途出行、户外休闲和解决“最后一公里”出行需求。Electrek报道称，该设备可在约30秒内折叠，并放入丰田GR86跑车的后备箱。

用于短途出行的概念车型

BKE是在复兴的Scion by Toyota品牌框架下亮相的，丰田将该品牌定位为试验新型交通解决方案的平台。除这款紧凑型两轮交通工具外，丰田还展示了超紧凑型多用途皮卡KEI-01和一款混合动力并排座车型。

尽管名称为electric bike，BKE没有脚踏板。因此，按照欧洲和北美采用的分类，它不会被归为电动自行车。从结构上看，它是一款带座椅的小型电动踏板车。

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研发历时数年

丰田表示，一个由底盘和电气系统工程师组成的小型团队历时数年开发BKE，并根据实际使用情况测试和改进其设计。该公司建议将该设备用于露营、办事出行以及从汽车到最终目的地的路段。

BKE可通过许多丰田汽车配备的110伏交流电插座充电。丰田董事长丰田章男也参与了原型车测试。在他指出驶过水坑时会溅水后，工程师加大了后挡泥板。

丰田尚未披露BKE的电机功率、电池容量、续航里程、最高时速、重量和预计价格。该公司称该车型为概念车型，尚未宣布量产计划或启动量产的时间表。

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