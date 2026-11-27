丰田 Kirloskar Motor 于2026年11月25日在印度推出全新 Innova HyCross Flex Hybrid Electric Vehicle——一款搭载本地生产发动机的混合动力小型货车，可使用E20至E85的汽油-乙醇混合燃料。该公司称，这款车型是印度首款此类混合动力汽车。据Motor1报道，更新后的混合动力版本于11月26日开始接受订单。

混合动力和乙醇混合燃料

该车配备一台采用TNGA架构的2.0升发动机以及丰田第五代混合动力系统。动力系统综合输出为147千瓦，即197马力。制造商还采用了e-Drive技术，用于管理内燃机与电动机之间的工作分配。

驾驶员可选择EV、Eco和Power模式。丰田估计，Innova HyCross使用E20混合燃料时的燃油效率为每升22.58公里。该车在上市前通过了覆盖全印度的质量和性能测试。

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E85目前尚未在印度加油站普及，因此车主使用乙醇含量最高燃料的能力可能受到限制。

价格和配置

混合动力产品线提供G Hybrid、GX Hybrid、VX Hybrid和ZX Hybrid版本。起售价为1,999,000印度卢比，顶配ZX Hybrid的价格最高达3,199,000卢比。这款小型货车仍提供七座和八座内饰布局。

非混合动力汽油版Innova HyCross也仍在销售：基础GX配置起价为1,959,000卢比。丰田为混合动力系统提供三年或100,000公里保修，为混合动力电池提供八年或160,000公里保修。

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