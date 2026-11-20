丰田发布了搭载第六代混动系统的2027款Sienna。这款小型厢式车的动力系统输出从245马力提升至251马力，标准配置还增加了更大的数字显示屏。该车外观与上一版本几乎没有区别，Motor1报道。

新混动系统

Sienna将配备一台2.5升四缸发动机、一台124千瓦的牵引电动机以及一块容量为1.15千瓦时的锂离子电池。在前轮驱动版本中，这套系统将动力传递至前轮。峰值扭矩维持在176磅英尺。

该公司重新调校了发动机，使其在停车场操控和中等速度行驶时以较低转速运转，这应会让动力系统运行得更安静。该混动车型还获得了效率更高的电动机，以及配备更新控制单元和软件的新电气平台。

Sienna还配备了新的转向系统：转向柱、转向机构、电机控制单元和扭矩传感器均进行了调整。丰田表示，车辆在低速时的转向力度更小，在高速公路上的稳定性更好。这款小型厢式车还配备了此前为2026款丰田RAV4推出的制动系统。

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油耗与配置

丰田表示，前轮驱动版Sienna可在7.5秒内从0加速至60英里/小时。配备额外40千瓦后置电动机的全轮驱动版本完成这一加速需7.6秒，比2026款快0.3秒。

前轮驱动版Sienna的官方油耗为城市工况每加仑39英里、高速公路工况每加仑35英里以及综合工况每加仑37英里。全轮驱动版本的指标相同；在城市工况下比上一代车型提高每加仑4英里，综合工况下提高每加仑2英里。

所有2027款Sienna配置版本都将配备12.9英寸数字仪表盘和12.3英寸中央多媒体系统屏幕。标准配置还包括行车记录仪和LED车内照明。该车型预计于2027年初开始销售，丰田将在临近销售启动时公布价格。

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