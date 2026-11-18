丰田因凸轮轴缺陷正在美国召回约6.2万辆Tundra皮卡，该部件可能在行驶过程中出现裂纹或断裂。这可能导致动力突然丧失，并增加事故风险，Motor1报道。

哪些车辆被纳入召回范围

此次召回涉及配备3.4升双涡轮增压V6发动机的2022至2023款和2025至2026款非混动丰田Tundra。这些车辆是在一批缺陷零部件进入供应链期间生产的。

此次召回不包括2024款Tundra、i-Force Max混动版本，以及搭载同款3.4升发动机的丰田Sequoia SUV。丰田表示，这些车型没有使用问题批次的凸轮轴。

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检查和更换零部件

制造商将问题与凸轮轴制造不当联系在一起：该部件可能开裂并在发动机内部断裂。公司估计，约有300根此类凸轮轴可能已安装在量产车辆上，但为了检查，将召回约6.2万辆皮卡的全部车辆。

经销商将检查特定车辆是否安装了来自可疑批次的零部件。如是，将免费更换凸轮轴；如否，则不会进行额外工作。丰田未报告与该故障有关的已确认事故或伤害。

丰田预计将在2027年1月中旬前向车主寄送信件。车主也可以通过丰田召回系统输入VIN码，查询此次召回是否适用于其车辆。

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