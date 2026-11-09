在土耳其，特拉布宗体育在土超客场以2比0击败阿兰亚体育，将联赛连胜纪录延长至六场。11场比赛过后，球队积25分升至第二位，落后领头羊加拉塔萨雷3分，阿纳多卢通讯社报道。

上半场进球

第17分钟，瓦格纳·皮纳首开纪录。这名佛得角国脚接到奇布伊克·恩瓦伊武的长传，从右路进入禁区后在角度很小的情况下将球打入远角。

第34分钟，穆罕默德·萨拉赫将客队的优势扩大。保罗·奥努阿丘接应并转送了埃内斯特·穆奇的传球，随后这名埃及球员避开努诺·利马的铲抢，用左脚将球送入球门下角。

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六连胜

下半场，萨拉赫本有机会完成梅开二度，但他左脚踢出的弧线球擦着立柱偏出。第75分钟，奥努阿丘在接到左路传中后射门偏出，也未能把握机会。

阿兰亚体育在比赛末段试图缩小差距。第85分钟，奥马尔·本·阿里近距离射门，迫使安德烈·奥纳纳作出扑救。补时阶段，本·阿里接弗洛朗·哈德尔乔纳伊的任意球击中立柱侧面，菲丹·阿利蒂补射高出横梁。阿兰亚体育以12分仍排在第13位。

这是特拉布宗体育在德国教练托马斯·赖斯执教下各项赛事九场比赛中的第八场胜利，赖斯于9月接手球队。这一时期球队唯一的失利是在主场进行的欧协联比赛中以0比1负于德国的弗赖堡。

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