土耳其特拉布宗体育在保加利亚以2比1逆转战胜索非亚中央陆军，这是欧足联协会联赛第四轮的一场比赛。据阿纳多卢通讯社报道，客队在补时第3分钟打入制胜球。

上半场乌龙球

主队在第32分钟首开纪录。特拉布宗体育门将安德烈·奥纳纳扑出了斯特凡诺·森西从禁区左侧的射门，但西德尼·洛佩斯·卡布拉尔在皮球反弹后将球碰入自家球门。

半场结束前，索非亚中央陆军保持一球领先。下半场开始后，这支保加利亚球队还有几次机会：第50分钟，安德烈·奥纳纳扑出安杰洛·马蒂诺的射门；随后，圣地亚哥·戈多伊先是将球射偏，之后他的射门也被客队门将扑出。

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比赛末段的两粒进球

特拉布宗体育在第69分钟扳平比分。穆罕默德·萨拉赫接到巴蒂斯塔·门迪的长传，插到后卫身后并击败门将费多尔·拉波乌霍夫。

第85分钟，拉波乌霍夫在穆斯塔法·埃斯基赫拉奇获得单刀机会后救险，挽救了索非亚中央陆军。补时阶段，奥赞·图凡错失让客队领先的机会，但在第90+3分钟，诺亚·萨维奥洛打入制胜球。他在后卫未能解围萨拉赫从右路送出的传中后得球，并以低射越过拉波乌霍夫。

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