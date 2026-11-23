美国总统唐纳德·特朗普表示，如果华盛顿和德黑兰未能达成结束冲突的协议，他倾向于在新年后恢复对伊朗的打击。据《国会山报》报道，他还承认两国之间的间接谈判仍在继续。

特朗普的声明

特朗普在接受福克斯新闻采访时指责伊朗方面拖延谈判。他将伊朗官员比作专业踢踏舞演员，并称他们一直在说话，却没有取得结果。

这位美国总统还表示，他希望伊朗会试图试探美国对附近港口实施的海上封锁的界限。他说，在这种情况下，伊朗部队将与其余舰队一起沉入海底。

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伊朗的反应与近期袭击

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃表示，德黑兰将动用一切可用手段，反击他所称的美国侵略。他强调，伊朗不会容忍海上封锁，德黑兰将其视为军事侵略。

据该媒体报道，在过去一周，伊朗和美国相互发动了打击。伊朗的袭击针对位于科威特的美国空军基地，而美军周二袭击了位于霍尔木兹海峡的伊朗格什姆岛。在此之前，双方经历了约两个月的非正式平静期。

美国的情况

美国参议院共和党人阻止了一项决议，该决议本将要求特朗普停止在中东的军事行动。《国会山报》还写道，由于美国封锁带来的经济压力，伊朗在为袭击筹集资金方面面临困难。

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