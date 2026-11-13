《卫报》：特朗普在取消出口规则前买入英伟达股票

在美国，总统唐纳德·特朗普以100万至500万美元购入英伟达股票，数天后，其政府于2025年5月取消了乔·拜登担任总统期间出台的有关向中国出口最先进美国人工智能芯片的规则。《卫报》援引特朗普的财务申报文件及反腐败组织DeKleptocracy的分析报道称。

取消出口限制

被取消的规则旨在限制美国制造商向中国销售先进芯片的能力。该规则还旨在加强美国的芯片生产，并保护美国免受中国在人工智能发展方面取得优势的风险。

对英伟达而言，中国是其最大的市场之一：2010年至2022年间，中国约占该公司销售额的四分之一。在宣布取消限制英伟达向中国销售产品能力的规则后，这家芯片制造商的股价上涨。

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后续股票交易

2025年12月，特朗普表示将允许英伟达向中国销售H200芯片。美国商务部于2026年1月批准了这一决定。该报援引的专家指出，H200是该公司最先进的芯片之一，其性能约为当时中国可获得芯片的六倍。

根据其财务申报文件，在宣布允许向中国销售H200后，特朗普至少三次购买英伟达股票，每次金额在250,001美元至500,000美元之间。自就职以来，他已进行了数十笔这家芯片制造商股票的交易，并购买了微软、Meta和苹果的证券。

DeKleptocracy在其分析中对特朗普的个人财务利益可能影响美国对华技术出口政策相关决定提出了质疑。

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