美国总统唐纳德·特朗普计划本周乘坐卡塔尔赠送的一架豪华波音747前往菲律宾和中国参加峰会。然而，据《独立报》报道，尚不清楚该飞机是否已完成作为总统专机“空军一号”临时替代机所需的全部安全升级。

据该报援引NBC News的消息，两名美国官员表示，这架飞机进行了一些改进、定期维护以及客舱内饰的装饰性调整。然而，尚不清楚该飞机是否完成了特朗普此前提到的所有必要改装。

白宫立场

一名美国政府高级官员拒绝就飞机的具体升级发表评论。他表示，政府支持为总统提供安全、受保护和可靠运输的能力，并在必要时对其进行更新。

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白宫通讯主任史蒂文·张此前称这架飞机很现代化，并表示其配备了高等级安全系统，以保护总统及其工作人员。

临时总统专机

这架卡塔尔赠送的飞机估值为4亿美元。据该报消息，该飞机于去年移交，将其改装至“空军一号”标准耗资10亿美元。这架飞机原计划作为临时专机使用，直至波音公司在2028年交付两架新的总统专机。

特朗普此前表示，全面装备该飞机大约需要60天，飞机原定于10月送去进行额外工作。9月，总统乘坐该飞机前往爱尔兰；10月，他多次将其用于国内出行。政府还表示，在特朗普任期于2029年1月结束后，该飞机将移交给他位于佛罗里达州的总统图书馆。

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