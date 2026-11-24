据报道，美国总统唐纳德·特朗普将于周三上午在椭圆形办公室向纽约前市长鲁迪·朱利安尼颁发总统自由勋章。朱利安尼在 Real America’s Voice 电视网的《War Room》节目中透露了这一消息，《独立报》报道。

82岁的朱利安尼此前曾担任特朗普的私人律师。他表示，据他所知，仪式定于11:00举行。他称，自己不仅因这项奖项本身而深受感动和倍感荣幸，也因将由特朗普亲自颁发而感到荣幸。

朱利安尼认为此事与“9·11”有关

这位前市长认为，这项荣誉可能是因他对2001年9月11日恐怖袭击的应对而颁发的。袭击发生时，朱利安尼领导纽约市；因其行动，他获得了“美国市长”的称号。同年，《时代》杂志将他评为年度人物。

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朱利安尼指出，他希望看到嘉奖词的文本，但推测其中将正是关于“9·11”。这些袭击事件的25周年纪念日在9月举行。

特朗普第二任期内的第三枚勋章

朱利安尼将成为特朗普第二个总统任期内第三位获得总统自由勋章的人。前两位获奖者均被追授该荣誉：Turning Point USA 创始人查理·柯克于2025年10月获奖，交易员韦尔斯·克劳瑟于2026年9月获奖。

克劳瑟在世界贸易中心南塔救人时遇难。特朗普此前还宣布计划表彰前住房和城市发展部长本·卡森、2026年奥运会冰球冠军康纳·赫勒拜克，以及棒球投手罗杰·克莱门斯。

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