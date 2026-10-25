美国总统唐纳德·特朗普向波斯湾方向派遣了第三个航母打击群，以及1万名额外的海军和海军陆战队人员。《日本时报》报道称，此举将为美国指挥官提供更多行动选择，如果美国在11月3日中期选举后恢复对伊朗的打击。

据该媒体消息，美国和以色列对伊朗发动的战争已持续第八个月。特朗普多次暗示，选举后可能恢复打击。上周，五角大楼负责人皮特·赫格塞思对以色列进行了未公开访问，并在以色列选举前与总理本雅明·内塔尼亚胡会面。

伊朗为可能升级局势作准备

一名了解德黑兰立场的消息人士告诉该媒体，伊朗预计美国将在美国选举前后发动新的轰炸行动。该人士称，德黑兰正准备在中东不同地区作出回应，包括针对以色列和阿拉伯联合酋长国。

另一名了解阿联酋政府立场的消息人士表示，一些波斯湾国家官员以高度确定性预计暴力将再度爆发。他们担心，其规模可能比战事暂停前更大。

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航运和海上安全专家也表示，伊朗正在霍尔木兹海峡或其附近攻击更多船只，并使用制导导弹而非攻击型无人机造成更严重的破坏。布鲁金斯学会专家阿斯勒·艾登塔什巴什认为，所有迹象都表明战争将恢复并展开大规模轰炸行动，但其时间仍不确定。

选举与能源市场

上周，在伊朗支持的也门胡塞武装扩大冲突后，美国国务院命令部分外交官及其家属离开沙特阿拉伯。据该媒体报道，胡塞武装使用无人机和导弹袭击了利雅得机场和能源设施，造成数十人死亡、数百人受伤。

冲突扰乱了来自波斯湾的能源流动：布伦特原油价格自年初以来上涨超过80%。这导致美国汽油价格上涨。皮尤研究中心于9月28日至10月4日进行的一项调查显示，约三分之二的美国人不赞成特朗普在伊朗冲突问题上的做法，约一半人预计冲突还将持续一年以上。

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