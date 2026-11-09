美国总统唐纳德·特朗普称英伟达首席执行官黄仁勋是“一位正直的人”。此前有报道称，他与一名女子存在疑似关系；据媒体报道，美国反情报机构认为该女子与中国情报部门有关联。

据阿纳多卢通讯社报道，特朗普表示，黄仁勋“为我们的国家做了不可思议的工作”，并呼吁听取他的解释。总统当时正在回答有关这段可能关系以及英伟达董事会可能展开调查的报道的提问。

《纽约时报》的信息

据《纽约时报》报道，美国国务卿马尔科·鲁比奥监督了一份秘密情报备忘录的准备工作。该备忘录警告特朗普政府高级官员，黄仁勋与爱丽丝·黄关系密切。据该报报道，这份备忘录于春季准备完成，并在特朗普5月对中国进行国事访问前分发给负责国家安全事务的官员。

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爱丽丝·黄与英伟达负责人没有亲属关系，她曾担任新加坡公司Megaspeed International的高管。根据《纽约时报》的信息，该公司在因涉嫌向中国大陆走私半导体而接受联邦调查期间，购买了先进的人工智能处理器。

中国之行

《纽约时报》还报道称，这些信息是通过对爱丽丝·黄进行电子监控获得的。据该报报道，美国反情报机构得出结论，她被中国国家安全部招募。情报人员在分析据称表明她与一名美国公民存在亲密关系的截获信息后，确认此人为黄仁勋。

黄仁勋最初未被纳入特朗普5月对中国进行国事访问期间的正式商务代表团。在媒体关注到他的缺席后，据报道，特朗普进行了干预，使这位英伟达负责人在阿拉斯加加油期间登上空军一号。据阿纳多卢通讯社报道，特朗普也没有对黄仁勋或英伟达实施限制，认为这家芯片制造商的市场主导地位对美国竞争力和金融市场至关重要。

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