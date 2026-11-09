美国总统唐纳德·特朗普在接受《60 Minutes》节目采访时表示，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与弗拉基米尔·普京之间的敌意，是结束俄乌战争的主要障碍之一。The Hill报道。

在回答CBS News记者罗斯·多塞特关于和平最大障碍的提问时，特朗普表示，他认为双方已接近达成协议。他还称，如果他当时是美国总统，这场战争就不会爆发，并称这是一场他继承而来的战争。

对战争双方的态度

多塞特问特朗普，他是否更信任其中一方。美国总统没有直接回答，称自己与双方都相处得很好。据他所言，战争将很快结束，而泽连斯基与普京之间存在显著的敌意。

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这名记者指出，泽连斯基的态度可以理解，因为正是俄罗斯入侵了乌克兰。作为回应，特朗普称，在泽连斯基与普京的首次会面期间，俄罗斯据称受到了“极大的不尊重”。

能源停战

该媒体写道，近几个月来，特朗普将俄乌战争与燃油价格上涨联系在一起。上个月，他在Truth Social上表示，乌克兰和俄罗斯已同意实行能源停战。

The Hill指出，此后不久，俄罗斯这个侵略国袭击了乌克兰东部的一座发电站。

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