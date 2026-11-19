美国总统唐纳德·特朗普宣布，为美国企业在东南亚达成价值超过170亿美元的商业协议和战略投资。白宫在特朗普赴菲律宾马尼拉参加东盟峰会、进行为期两天的工作访问后表示，据Channel NewsAsia报道。

菲律宾航空的合同

协议包括最终敲定向菲律宾航空出售20架波音787飞机。白宫将波音和GE Aerospace这项交易的价值估计为120亿美元。

华盛顿和马尼拉还将致力于为菲律宾国防采购争取超过20亿美元的美国融资。根据白宫声明，美国将提供4亿美元支持在南海的军事行动。Subic Grain计划在苏比克湾建设一座价值4000万美元的燃料储存设施，菲律宾则将升级巴斯科机场，以改善军事通行、灾害应对和物流。

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能源、武器和人工智能

泰国计划花费最多1.23亿美元购买美国HIMARS高机动性火箭炮系统。白宫表示，这可能成为东南亚大陆地区首笔此类交易。

在印度尼西亚，Latitude Energy和国有投资基金Danantara正在就一个价值20亿美元、采用美国技术的煤炭项目进行谈判。Navajo Transitional Energy Company已签署一项为期三年、价值1亿美元的协议，向马来西亚国有能源公司Tenaga Nasional Berhad的一个部门供应煤炭。

美国还承诺支持马来西亚和文莱的人工智能发展项目。文莱Unified National Networks计划向美国公司Vertiv授予一项数据中心招标项目，该项目向美国供应商的采购额将接近10亿美元。一个美国财团将协助马来西亚政府建立人工智能主权云平台，华盛顿已提出提供5000万美元支持这项倡议。

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