美国总统唐纳德·特朗普在佛罗里达州西棕榈滩表示支持国防部长皮特·赫格塞思和卫生与公众服务部长小罗伯特·F·肯尼迪，当时民主党人可能发起针对他们的弹劾倡议。正如阿纳多卢通讯社报道，特朗普称其内阁的这两名成员都是非常有价值的人。

支持赫格塞思和肯尼迪

特朗普称肯尼迪是一位受欢迎的人，并支持赫格塞思在对伊朗战争期间的工作。谈及五角大楼负责人时，总统表示，对赫格塞思的指责实际上归结为在两场战争中获胜——与伊朗的冲突以及美国在委内瑞拉的军事行动；据该通讯社称，后者以抓获总统尼古拉斯·马杜罗告终。

总统还呼吁民主党人关注对国家重要的其他问题。他发表这一声明之前，众议院预计将在本周就可能弹劾赫格塞思进行投票。国防部长承诺将反对这一倡议，并在社交媒体上发布了一系列视频作为回应。

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万斯关于战争的评论

此外，特朗普评论了副总统J.D.万斯于2026年11月4日在社交媒体平台X上发布的帖子。万斯在帖文中分析了中期选举结果，并将共和党人的失利与对伊朗战争联系起来。特朗普否认了他与副总统关系紧张的说法，同时指出万斯的评论不受许多人欢迎。

特朗普表示，万斯本应更明确地支持发动军事冲突的决定，并直接回答政府是否会再次作出同样的决定。特朗普认为，答案本应是肯定的。万斯在战争开始前曾对其发生的可能性表示担忧，他在帖文中没有直接为这一决定辩护。他表示，战争支持者应当解释，尽管共和党可能遭受政治损失——包括未来六年失去参议院控制权的风险——他们是否仍认为这场战争是正当的。

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