美国总统唐纳德·特朗普支持伊拉克总理阿里·扎伊迪为加强国家在该国的控制力、终止石油走私、打击腐败以及将所有武器置于国家专属控制之下而采取的行动。特朗普11月27日在Truth Social上写道，Channel NewsAsia报道。

围绕石油出口的争议

美国总统发表这一声明之前，伊拉克政府发言人海德尔·阿布迪表示，巴格达认为绕过国有石油营销公司SOMO出口原油属于走私。他称，此类供应的收入并未进入国库。

阿布迪还表示，据政府估计，伊拉克在2008年至2025年间因经由库尔德斯坦地区走私石油损失了约1000亿美元。该金额的计算方式未予说明。

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巴格达在库尔德斯坦的行动

伊拉克当局关闭了库尔德斯坦的两个边境口岸——一个位于与叙利亚的边境，另一个位于与伊朗的边境。此前，扎伊迪下令联邦当局接管由半自治地区政府管理的检查站。

数千名库尔德人抗议总理计划将油田置于联邦控制之下，并在该地区国际边界沿线部署联邦部队。伊拉克最高法院裁定，巴格达有权沿所有国际边界部署联邦部队，包括在库尔德斯坦。

与此同时，政府正与同伊朗有关联的什叶派组织“真主旅”对抗。上周，扎伊迪命令军队准备进入巴格达以南的朱尔夫·萨赫尔市，政府指控该组织在当地组织走私活动。“真主旅”起初进行了抵抗，但随后同意允许军方进入该市。

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