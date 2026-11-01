美国总统唐纳德·特朗普表示，4名在海地太子港附近遇袭后失踪的萨尔瓦多航空技术人员中，可能有人已经遇害。其死亡尚未得到官方确认，阿纳多卢通讯社报道。

与布克尔交谈

特朗普在佛罗里达州海湖庄园接受记者采访时表示，他已与萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔讨论了这一情况。据特朗普称，布克尔谈到了萨尔瓦多人员遇袭后海地面临的严重安全问题。

特朗普还表示，布克尔的一些人员在袭击中死亡。该通讯社指出，这些话可能意味着4名失踪技术人员中至少有一部分已经死亡，但此事尚未得到官方确认。当被问及华盛顿可能提供的帮助时，特朗普回答说，布克尔不需要帮助。

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搜寻技术人员

周三，萨尔瓦多宣布向海地派遣超过2000名军人，以搜寻4名技术人员。他们于10月18日在太子港附近遭到一个帮派伏击后失踪。

这些技术人员在联合国支持的打击帮派部队服役，该部队协助海地当局打击武装犯罪团伙。布克尔随后在社交媒体平台X上确认，他曾与特朗普交谈；此前他否认了在海地发现的尸体属于失踪技术人员的报道。海地总理阿利克斯·迪迪埃·菲斯-埃梅办公室表示，海地和萨尔瓦多政府已同意加强搜救行动和安全措施的协调。

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