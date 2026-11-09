美国总统唐纳德·特朗普表示，他在首个总统任期内推行的强硬驱逐政策过于严厉，最终在政治上对他造成了损害。他在接受CBS《60分钟》节目采访时作出这一表态，阿纳多卢通讯社报道。

特朗普承认，其政府的移民限制措施可能走得太远。根据他的说法，这种做法对其所在政党在中期选举中的结果产生了负面影响。

可能的妥协

美国总统还指出，许多美国人认为，那些可能非法进入美国、但多年来一直工作并在美国安顿生活的移民，应当被允许留在美国。他表示，不排除与民主党就移民政策达成妥协的可能性。

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特朗普提到了酒店、餐馆和其他行业的员工，他们在美国拥有稳定的生活和工作。他认为，驱逐这些人是一个复杂的问题。

驱逐优先对象

与此同时，特朗普表示，在支持采取更强硬方式的人士中，有些人希望驱逐所有人。他承认，其政府中有许多人持有这种立场。总统提出了一个更温和的方案：首先驱逐犯罪分子、实施暴力犯罪的人和毒贩，同时对在美国生活和工作了10年或15年的人作出个别决定。

这次采访于周五录制，几小时后便宣布特朗普的长期顾问斯蒂芬·米勒将接替苏西·怀尔斯，担任白宫幕僚长。

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