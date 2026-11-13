美国总统唐纳德·特朗普致电英伟达首席执行官黄仁勋，并在其辞职前敦促他为自己的职位而战。The Hill援引《纽约时报》的报道指出，该报引述了两名了解此次通话的人士的话。

据该媒体报道，在有关数段婚外关系的消息出现后，黄仁勋辞去了英伟达负责人的职务。其中一则消息涉及一名被怀疑为中国政府从事间谍活动的女性。这些信息并未被表述为已证实的事实。

特朗普的评论

周四，特朗普对体育评论员斯蒂芬·A·史密斯表示，他在周三与黄仁勋交谈过，并称这一情况令人悲伤。特朗普称，黄仁勋最担心的是他的妻子和家人。

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在回答英伟达负责人是否应该辞职的问题时，特朗普表示，这取决于报道中与黄仁勋有关联的那名女性是否是中国间谍。他补充说，他不知道此事是否已经得到证实。

市场和国会的反应

在黄仁勋辞职及有关丑闻的报道背景下，英伟达股价在过去五天内下跌了超过13%。随着人工智能的发展，对英伟达高性能芯片的需求不断增长，特朗普与黄仁勋保持着密切关系。

去年年底，特朗普改变了立场，允许英伟达向中国出售H200芯片。两党成员都呼吁国会审查黄仁勋与这名疑似间谍的关系，并限制中国获取先进芯片。民主党人还要求调查特朗普对该事件了解多少。

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