在阿联酋阿布扎比会谈前夕，美国总统唐纳德·特朗普表示，华盛顿看到俄罗斯联邦——侵略国——和乌克兰结束战争的意愿日益增强。由美国斡旋的三方磋商将于周二晚些时候开始，CNBC报道。

阿布扎比会谈

特朗普周一在白宫与记者交流时表示，自俄罗斯于2022年2月发动全面入侵以来，这场战争已持续四年半以上，双方都已疲惫不堪。他说，美国参与这一进程是因为他希望阻止人员死亡。

阿布扎比会谈预计将持续两天，并将成为自2月以来美国、乌克兰和俄罗斯代表之间首次三方接触。华盛顿的斡旋工作预计将由史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳领导。战后为乌克兰提供安全保障预计将成为关键议题之一。

美国国务卿马尔科·鲁比奥周日表示，关于为乌克兰和欧洲提供可能安全保障的讨论已有进展，但尚未达成最终协议。他认为，在阿布扎比磋商期间可能取得进展。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

领土与俄罗斯的损失

一名美国官员向路透社表示，莫斯科和基辅据称私下在可能的领土交换问题上表现出一定灵活性。与此同时，一名乌克兰高级官员驳斥了基辅准备作出领土让步的说法，并指出，这类问题应在国家领导人层面讨论，并应具备适当的安全保障。

俄罗斯公开要求乌克兰将整个顿巴斯移交给俄方——这是乌克兰领土的一部分，包括莫斯科尚未占领的地区。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌军近期取得的成功以及俄罗斯不断增加的损失加强了基辅的谈判地位，并呼吁华盛顿说服俄罗斯结束战争。

白俄罗斯黑客组织Cyber Partisans表示，其对据称从俄罗斯联邦国家统计局获得的数据进行分析后发现，从2022年至2026年8月，共有393,881例与战斗行动或其后果相关的死亡。该组织承认，这一统计可能包括平民和与其他冲突相关的死亡，但不包括尚未被宣布死亡的失踪人员。俄罗斯联邦国家统计局承认遭到网络攻击，但否认数据库遭到泄露；这些信息尚未得到完全独立验证。

此外，战略与国际问题研究中心估计，从2022年2月至2026年6月，俄罗斯军人死亡人数为40万至45万。

关注我们在