美国总统唐纳德·特朗普表示，美国计划向据他所说在与伊朗的战争期间受到华盛顿保护的国家寻求赔偿。他在接受CBS News采访时说，这些国家必须偿还美国与战争有关的全部开支。

据半岛电视台报道，特朗普首次直接提到以色列，将其列为他期待获得赔偿的国家。此前，他还将沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林和科威特列为潜在付款方。

美国开支

根据美国军方数据，截至10月中旬，与伊朗的战争已使美国花费471亿美元。这一金额不包括维修美国在中东军事基地的费用。美国国会预算办公室9月估计，冲突每延续一个月，额外开支将达20亿至30亿美元。

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分析人士评估

接受半岛电视台采访的专家认为，特朗普的声明更像是一种政治信号，而非已形成的直接付款政策。查塔姆研究所分析师尼尔·奎利亚姆表示，海湾国家可能会悄然抵制任何要求直接偿还的要求。

分析人士还认为，华盛顿可能将海湾国家对美国的新商业投资或额外购买美国武器作为赔偿。与此同时，专家评估认为，要求以色列承担很大一部分财政负担，将违背两国关系中既有的惯例。

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