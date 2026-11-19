美国总统唐纳德·特朗普宣布，将追授皮特·罗斯完全赦免。罗斯是保持美国职业棒球大联盟生涯安打数纪录的棒球运动员。《独立报》援引特朗普在社交媒体上的发文报道称。

特朗普写道，他已向罗斯给予“完全且无条件的”赦免，并称其为棒球传奇。罗斯于两年多前去世，职业生涯共完成4256支安打。

税务申报案

1990年4月20日，罗斯承认两项提交虚假税务申报表的指控。他承认在四年间未申报354,968美元。

1990年7月19日，辛辛那提一名联邦法官判处他五个月监禁、5万美元罚款及1000小时社区服务。罗斯还须接受一年缓刑，其中头三个月在中途之家度过。他向美国国税局偿还了366,042美元。

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进入名人堂的可能性

1989年8月，罗斯同意无限期禁赛。美国职业棒球大联盟的调查认定，1985年至1987年期间，他在效力并执教辛辛那提红人队时，多次对该队的比赛下注。

5月，美国职业棒球大联盟总裁罗布·曼弗雷德裁定，被列入终身禁止参与棒球名单者的资格将在其去世后恢复。该决定涉及17人，包括罗斯和绰号“赤脚”的乔·杰克逊。

名人堂董事会于1991年通过的一项规则此前不允许考虑选举终身禁止参与棒球名单上的人员。如今，罗斯或杰克逊最早可于2028年入选名人堂。

在1963年至1986年的职业生涯中，罗斯17次参加全明星赛。他还获得过国家联盟年度最佳新秀、国家联盟最有价值球员和世界大赛最有价值球员奖，并三次成为国家联盟最佳击球手。

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