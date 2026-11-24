在美国，总统唐纳德·特朗普表示，司法部官员正努力以某种形式推翻加利福尼亚州州长加文·纽森将548名囚犯的死刑判决改为不得假释的终身监禁的决定。特朗普在美国司法部的一场活动上作出上述表示，The Hill报道。

特朗普的声明

特朗普严厉批评纽森的决定，称其为美国历史上最令人震惊的不公正表现之一。他表示，出席活动的官员正在研究可能推翻这一决定。

美国司法部长托德·布兰奇、联邦调查局局长卡什·帕特尔以及一些反对减刑的犯罪受害者亲属也出席了活动。特朗普表示，纽森的决定剥夺了受害者家属为这些案件画上句号的机会。

总统还宣布，他将向其中一名受害者的孙女捐赠5000美元，该受害者的凶手被减刑。此外，他表示，司法部将拨出近1.5亿美元的公共安全补助金。

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州长的立场

纽森将548名被判处死刑者的刑罚改为不得假释的终身监禁。2019年就任州长后，他在该州实施了死刑暂停令。加利福尼亚州自2006年以来未执行过死刑。

纽森在致该州居民的一封信中解释说，他作出这一决定是因为他相信，国家认可的杀人行为与加利福尼亚州的价值观不相容。他承认，被定罪者给受害者造成了难以言喻的痛苦，但表示希望这一决定能将对受害者的记忆与伤害他们之人的命运分开。

纽森还发布了一段视频，指责特朗普为朋友使用总统赦免权，并迫害他认为是自己敌人的人。特朗普则表示，共和党籍众议员布兰登·吉尔应提出《谋杀罪公正惩罚法案》，以加强对谋杀罪的惩罚。

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